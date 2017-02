Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Die Mitglieder des Inklusionsfrühstücks treffen sich wie gewohnt am letzten Freitag im Monat und freuen sich auch über neue Gäste. Wer am Freitag, 24. Februar, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg, in Bissendorf dabei sein möchte, meldet sich bitte spätestens bis zum 22. Februar unter Telefon (0 51 30) 10 31.