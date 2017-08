Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Treffen zum nächsten Inklusionsfrühstück ist wie gewohnt am letzten Freitag im Monat. Auch neue Gäste sind gern gesehen. Wer am Freitag, 25. August, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg in Bissendorf mitfrühstücken möchte, melde sich bitte spätestens bis zum 23. August unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 an. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen 8,50 Euro.