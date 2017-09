Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Wie gewohnt am letzten Freitag im Monat findet am Freitag, 29. September, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg in Bissendorf das Inklusionsfrühstück. Anmeldungen bis zum 27. September unter Telefon (0 51 30) 10 31. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen 8,50 Euro.