Inklusionsfrühstück

Bissendorf. Das Inklusionsfrühstück findet wieder am letzten Freitag im Monat, am 23.Februar, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg, in Bissendorf, statt. Wer mit frühstücken möchte, meldet sich bitte spätestens bis zum 21. Februar unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 an. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen 8,50 Euro. Durch die Zusammensetzung der Gruppe ist die Auswahl eines geeigneten Raumes durch die Erreichbarkeit auch für Rollstuhlfahrer und der ruhigen Umgebung zum Beispiel für Hörgeschädigte sehr wichtig. Daher mietet der Arbeitskreis Inklusion einen Raum an.