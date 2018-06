Inklusionsfrühstück

Bissendorf, Das Treffen zum Inklusionsfrühstück findet wie gewohnt am letzten Freitag im Monat statt. Gäste sind herzlich willkommen. Wer am Freitag, 29. Juni, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Michaelis-Gemeinde, Am Kummerberg, in Bissendorf mitfrühstücken möchte, melde sich bitte spätestens bis zum 27. Juni unter Telefon (0 51 30) 10 31an. Die Kosten für das reichhaltige Frühstück betragen 8,50 Euro. Bei der Auswahl eines geeigneten Raumes haben die Organisatoren die Erreichbarkeit für Rollstuhlfahrer und die ruhige Umgebung für Hörgeschädigte beachtet.