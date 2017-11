Inklusionskino

Bissenodrf. Der nächste Inklusionskinoabend in Bissendorf findet am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr statt. Dieses Mal wird die „Muppets Weihnachtsgeschichte“ gezeigt. Ein Spaß für Groß und Klein. Einlass für Besucher ist um 18.30 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Gezeigt wird der Film im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1. Der Eintritt beträgt drei Euro an der Abendkasse.