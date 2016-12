Inklusionskino im Bürgerhaus

Bissendorf. Am Freitag, 16. Dezember, zeigt um 19 Uhr das Inklusionskino den Film http://www.derhundertjaehrige-film.de/images/Titel... im Bürgerhaus Bissendorf , Am Markt 1.Allan Karlsson (Robert Gustafsson) hat Geburtstag. Er wird 100 Jahre alt. Dochanstatt sich auf die geplante Geburtstagsfeier zu freuen, verschwindet er lieberkurzerhand aus dem Altersheim und macht sich in seinen Pantoffeln auf den Wegzum örtlichen Busbahnhof. Raus aus der Langeweile und rein in ein neuesAbenteuer, das ist Allans Ziel. Während seiner Reise kommt er erst zu einem riesigenVermögen, findet neue Freunde und trifft auf Gauner, Ganoven und Kriminelle, bevorer sich mit Elefantendame Sonja auf den Weg nach Indonesien macht. All das ist fürAllan aber schon lange nichts Besonderes mehr, hat er doch die letzten 100 Jahremaßgeblich dazu beigetragen das politische Geschehen in der Welt unbewusst aufden Kopf zu stellen…Für das leibliche Wohl sorgt wieder das Café EinzigArtig. Das Team vom Arbeitskreis Inklusion sowie der Freiwilligenagentur Wedemark freuen sich auf viele Besucher.