Inklusionskino im Bürgerhaus

Bissendorf. Am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr präsentiert das Inklusionskino Wedemark im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1, den Film: „Der Club der toten Dichter“.

In der Tragikomödie „Der Club der Toten Dichter“ ermutigt Robin Williams als unorthodoxer Englischlehrer die Schüler einer Eliteschule zum selbstständigen Denken und lässt sie dabei nicht nur die Literatur mit neuen Augen sehen. Der schüchterne Todd Anderson (Ethan Hawke) wechselt 1959 für sein letztes Highschool-Jahr auf eine hoch angesehene Eliteschule. Neu an dem traditionsreichen Internat ist auch der Englischlehrer John Keating (Robin Williams), der seine Schüler schon in der ersten Stunde mit ungewöhnlichen Lehrmethoden überrascht. Anstatt dem strikten Lehrplan zu folgen, fordert er die Schüler dazu auf, selbst tätig zu werden und nach ihrer eigenen Inspiration zu suchen. Während manche von dem Freigeist des leidenschaftlichen Lehrers beseelt werden und aus den Lehren neuen Tatendrang schöpfen, ist das Streben nach Offenheit, Selbstverwirklichung und Originalität für andere eine fast unüberwindbare Herausforderung. Besonders der unter der strengen Bevormundung seines Vaters leidende Neil (Robert Sean Leonard) nimmt sich das Lebensmotto „Carpe Diem“ (nutze den Tag) zu Herzen und möchte endlich seinem Traum der Schauspielerei folgen. Als er herausfindet, dass Keating als Schüler dem sogenannten Club der toten Dichter angehörte, dessen Mitglieder sich im Vertrauten trafen, um sich gegenseitig Gedichte vorzulesen, beschließt Neil, den Club erneut ins Leben zu rufen. Doch nicht jeder sieht Keatings freigeistigen Unterrichtstil als Bereicherung.

Einlass zum Inklusionskino ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro. Der Kinosaal ist barrierefrei erreichbar und es ist eine Hörschleife vor Ort. Das Team vom Inklusionskino Wedemark freut sich auf viele Kinobesucher.