Ehrenamtlichen Crew zeigt „Forrest Gump“

Bissendorf. Die Sommerpause ist vorbei und der Arbeitskreis Inklusion lädt ein zum nächsten Inklusionskinoabend am Freitag, 25. August, ins Bürgerhaus Bissendorf ein. Für drei Euro Eintritt an der Abendkassen (Einlass 18.30 Uhr Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1) erleben die Besucher das Leben von Forrest Gump: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt.“ Diese Weisheit kann dem Leben von Forrest Gump nur ansatzweise gerecht werden. Auf den Bus wartend berichtet Forrest Gump (Tom Hanks) von seinem bewegten Leben als zunächst körperlich und, mit einem IQ von 75, geistig benachteiligter, von seinen Mitschülern gehänselter, Junge, der nicht nur den berühmten Hüftschwung von Elvis Presley erfindet, sondern auch ein berühmter Footballspieler, Ping Pong-Champion, Langstreckenläufer und gefeierter Kriegsheld wird.Der Arbeitskreis Inklusion startet ganz neu durch, mit gesenkten Eintrittspreisen und einer eigenen ehrenamtlichen Kino-Crew. Das Bürgerhaus Bissendorf ist barrierefrei zu erreichen und eine Hörschleife ist ebenfalls vor Ort. Das Inklusionskino ist eine Kooperation aus dem AK Inklusion, dem Verein EinzigArtig und der Freiwilligenagentur Wedemark. Die Veranstalter freuen sich auf einen bunten und lustigen Kinoabend mit vielenm Besuchern.