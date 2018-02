Inklusionskinoabend

Bissendorf. Am Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr findet der nächste Inklusionskinoabend im Bürgerhaus Bissendorf statt. Der Arbeitskreis Inklusion und die Kinocrew der Freiwilligenagentur zeigen den Film „Die Entdeckung der Unendlichkeit“.

Während seines Studiums an der renommierten Cambridge University in den 1960er Jahren verliebt sich der brillante Naturwissenschaftler Stephen Hawking (Eddie Redmayne) bis über beide Ohren in die Sprachenstudentin Jane Wilde (Felicity Jones). Einen herben Rückschlag erhält der theoretische Physiker, der sich vor allem mit dem Phänomen der Zeit und dem Ursprung des Universums beschäftigt, im Alter von nur 21 Jahren, als bei ihm die degenerative Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wird. Die Ärzte geben ihm nur noch etwa zwei Jahre zu leben. Doch schiere Willenskraft und nicht zuletzt die Liebe Janes, die ihn nach dem niederschmetternden Befund nicht etwa verlässt, sondern seine Frau wird, helfen ihm, den immer größeren körperlichen Einschränkungen zu trotzen und schließlich mit seinen bahnbrechenden Forschungen in die Geschichte einzugehen.

Der Kinoabend findet im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro. Für das leibliche Wohl sorgt wie gewohnt das Spendencafé EinzigArtig.