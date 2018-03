Inklusionskinoabend

Bissendorf. Der nächste Inklusionskinoabend findet am Dienstag,13. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 statt.

Der Farmer Adam Trask (Raymond Massey) hat zwei Söhne, den tugendhaften und herzensguten Aron (Richard Davalos) sowie den unangepassten und rebellischen Cal (James Dean). Letzterer litt daran, dass sein Vater seinen Bruder immer und bei allem bevorzugte. Als eines Tages dann Cal herausfindet, dass seine Mutter Kate (Jo van Fleet) trotz gegenteiliger Behauptungen nicht tot ist, versucht er den Kontakt zu ihr wiederherzustellen. Sie trennte sich vor vielen Jahren von ihrem tyrannischen Gatten und verdient heute ihren Lebensunterhalt als Bordell-Besitzerin. Plötzlich wird Cals Vater durch eine Missernte an den Rand des Ruins getrieben. Cal möchte seinem Vater helfen und leiht sich von seiner Mutter das Geld, das der Vater braucht, um seinen Hof zu retten. Dabei hofft er, damit auch seine Liebe wiederzuerlangen. Doch diese Hoffnung bleibt unerfüllt.

Einlass zu dem Abend ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro an der Abendkasse. Die Bewirtung übernimmt das Café EinzigArtig.