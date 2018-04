Internationale Frauenrunde in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Montag, 23. April, um 16 Uhr trifft sich die internationale Frauenrunde im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 3 a in Schwarmstedt. Eingeladen sind alle einheimischen, zugezogenen und ausländische Frauen aus Schwarmstedt und umzu. An diesem Nachmittag wollen sich die Teilnehmer über das Thema Handarbeit austauschen,

Spinnrad, Stricknadel, Sticknadel und noch mehr. Stricken alle Frauen auf der Welt oder kennt man die Technik gar nicht in allen Ländern. Hat schon jemand einen Teppich geknüpft?

Begonnen wird das Treffen wie immer mit Kaffee und Kuchen. Infos beim Diakonieausschuss der evangelischen Kirchengemeindeunter Telefon (0 50 71) 6 30.