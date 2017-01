Jagdreitertage 2017

Ausbildungswochenenden im Heidekreis

Heidekreis. Jagdreiten kann man lernen – bei den Jagdreitertagen der Niedersachsen-Meute. Herzlich Willkommen zu entspannten Ausbildungs- und Trainingswochenenden für Anfänger und Fortgeschrittene sind Interessierte im schönen Übungsgelände in Dorfmark (an der A7, zwischen Bad Fallingbostel und Soltau), viermal zwischen April und August. Die Termine für das Jahr 2017 sind vom21. bis 23. April, vom 12. bis 14. Mai, vom 9. bis 11. Juni und vom 18. bis 20. August.Pferd und Reiter werden von erfahrenen Ausbildern an das Jagdgeschehen und das Reiten hinter den Hunden herangeführt. Übungen im Gruppengalopp wechseln sich mit springtechnischer Ausbildung unter fachmännischer Anleitung ab. Das Verständnis für Hund und Pferd werden gefördert, die alten reiterlichen Tugenden wach gerufen. Die Kurse finden im weitläufigen und abwechslungsreichen Übungsgelände der Niedersachsen-Meute statt. Die Teilnehmer werden je nach Vorkenntnissen in Gruppen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden eingeteilt, so dass niemand überfordert wird.Achtung: Die Jagdreiterlehrgänge der Niedersachsen-Meute eignen sich nicht für völlige Reitanfänger. Das sichere Reiten in allen drei Grundgangarten im Gelände ist Voraussetzung. Auch die Pferde sollten an den Ausritt und das Galoppieren in der Gruppe bereits etwas gewöhnt sein. Jagdreiten hinter den Hunden – das ist Reiten und Springen in der Natur, das sind besondere Erlebnisse in der Gemeinschaft der Jagdreiter, das ist die Freiheit im Galopp.Alle Infos zu Anmeldung und Ablauf sowie die Termine und Ansprechpartner der Jagreitertage finden Interessierte auf der Homepage der Niedersachsen-Meute: