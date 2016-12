Jahresabschluss

Scherenbostel. Der Schützenverein Scherenbostel lädt ein zur Jahresabschlussfeier am Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr. Der Vorstand lädt alle Mitglieder herzlich ins Schützenhaus ein. In gemütlicher Runde sollen unter anderem Fotos verschiedener Vereinsaktivitäten gezeigt werden, um so das erfolgreiche Jahr im Vereinsleben durch diesen Jahresrückblick zu würdigen.