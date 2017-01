Jahreshauptversammlung

Berkhof. Im Nachgang zu dem bereits genannten Termin, weist der Vorstand des Schützenvereins Plumhof-Berkhof-Sprockhof nochmals darauf hin, dass die Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 21. Januar, um 19 Uhr im Schützenhaus Berkhof stattfindet. Dies ist umso wichtiger, da in diesem Jahr die Wahl eines neuen Vorstandes ansteht. Der Vorstand erwartet, dass eine gröstmögliche Beteiligung erfolgt. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Reihe von strukturellen und organisatorischen Veränderungen beschlossen werden sollen. Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich einzureichen und müssen 48 Stunden vor Beginn der Versammlung dem 1. Vorsitzenden vorliegen. Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner Imbiss gereicht.