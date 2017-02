Jahreshauptversammlung

Elze. Der Förderverein der Grundschule Elze lädt alle Mitglieder und Interessierte zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Sie findet am Dienstag, 7. März, um 20 Uhr im Foyer der Grundschule Elze statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht der 1. Vorsitzenden, ein Bericht der Schatzmeisterin, sowie Neuwahlen des 2. Vorsitzenden sowie eines Kassenprüfers. An diesem Abend wird auch kurz erläutert, wie das diesjährige bevorstehende 20. Jubiläum des Vereins angegangen wird. Anträge zur Jahreshauptversammlung können noch bis zum 2. März in schriftlicher Form beim Vorstand eingereicht werden.

Der Förderverein hofft auf viele neue Gesichter, die sich nicht nur über die Tätigkeiten des Vereins informieren möchten, sondern auch engagieren wollen. Der Verein ist so vielfältig, dass es wirklich für jeden etwas gibt, wo er sich einbringen kann.