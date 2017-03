Jahreshauptversammlung

Bissendorf (eg). Am Donnerstag, 16. März, trifft sich der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf e.V um 19.30 Uhr zur diesjährigen Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in Bissendorf . Frau Dr. Anja Löbbecke wird in diesem Jahr einen Vortrag zum Thema „Richtiger Gehölzschnitt"– Ein kurzer Überblick vom kniehohen Lavendel bis zur ausgewachsenen Eiche halten. Außerdem finden dieses Jahr auch die Vorstandswahlen statt. Alle Bürger und Bürgerinnen sind herzlich eingeladen. Der Verschönerungs- und Naturschutzverein würden sich über zahlreiche Teilnehmer freuen.