Jahreshauptversammlung

Berkhof. Der RFV Berkhof lädt seine Mitglieder am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in das Gasthaus Bludau in Wennebostel ein. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Vorstandes, der Kassen- und Rechnungsprüfer und Verschiedenes. Anschließend wird der Abend gemeinsam mit den Mitgliedern bei einem kleinen Essen gemütlich ausklingen. Der Vorstand freut sich über ein zahlreiches Erscheinen seiner Mitglieder.