Jahreshauptversammlung der CDU Buchholz/Marklendorf

Buchholz. Die CDU Buchholz/Marklendorf lädt seine Mitglieder und auch alle anderen Interessierten herzlich zur seiner Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 4. November, in Plesse`s Gasthof ein. In diesem Jahr hat man sich dazu entschlossen, ein besonderes „Highlight“ zu setzen und den Tag etwas anders zu gestalten. Unter dem Motto „Ein fröhlicher Parteitag“ beginnt die Veranstaltung bereits am Nachmittag mit einer Boßeltour von Marklendorf nach Buchholz. Start der Tour ist um 15 Uhr an der Schleuse in Marklendorf, wo ein Begrüßungsgetränk auf die Teilnehmer wartet. Gegen 15.30 Uhr geht die Boßeltour dann richtig los. Für Getränke während der Tour ist natürlich gesorgt. Das Ziel der Tour wird Plesse's Gasthof in Buchholz sein, wo um 18.30 Uhr die Jahreshauptversammlung beginnt.

Um den dann sicherlich aufgekommenen Hunger zu stillen, wird der Tag mit dem traditionellen Grünkohlessen abgeschlossen. Gegen 19.30 Uhr wird mit Grünkohl, Kasseler, Bregenwurst und leckeren Getränken dann der krönende Abschluss eines tollen Tages eingeläutet. Selbstverständlich ist es möglich, die Boßeltour auszulassen und lediglich an der Versammlung und dem Essen teilzunehmen. Um Anmeldung wird gebeten bei Joachim Plesse unter Telefon (0 50 71) 6 80, Uwe Heinsius (0 50 71) 25 83 und Otto Holze (01 71) 2 00 98 40. Die CDU Buchholz/Marklendorf hofft auf rege Teilnahme und auf einen schönen Tag im Kreise der Mitglieder und Gäste.