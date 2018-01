Jahreshauptversammlung der Resser Schützen

Resse. Am Sonnabend, 20. Januar, findet um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Resse im Heidegasthof Löns statt. Wichtige Themen der Versammlung sind unter anderem Neuwahlen des gesamten Vorstandes, Rechenschaftsberichte der Sparten, Haushaltsplan 2018, Ehrungen langjähriger Mitglieder und Aufnahme neuer Mitglieder. Der Vorstand bittet um eine rege Beteiligung. Im Anschluss bietet der Verein einen Imbiss an.

Am Montag, 22. Januar, ist die Winterpause der Schützen beendet. Die Jugendabteilung trainiert montags ab 18 Uhr, die Schützen ab 19.30 Uhr. Mehr Infos unter www.schuetzenverein-resse.de.