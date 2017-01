Jahreshauptversammlung des MGV Mellendorf

Mellendorf. Der Männergesangverein Mellendorf lädt alle Mitglieder zur Jahreshaupt-versammlung ein, die am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im Vereinslokal Stucke stattfindet. Neben Berichten des Vorstandes, der Chorleiterin und des Kassenwartes stehen Verleihungen von Vereinsnadeln und eines Pokals, sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Im Bericht des Vorstandes geht es um die Aktivitäten, die für das Jahr 2017 geplant sind. Mit insgesamt 30 aktiven Sängern in der Chorgemeinschaft MGV Mellendorf/Concordia Elze wird daran gearbeitet, in diesem Jahr wieder an vielen kulturellen Veranstaltungen mitzuwirken. An dieser Stelle wird schon einmal darauf hingewiesen, dass beide Vereine der Chorgemeinschaft demnächst ihr 125-jähriges Jubiläum feiern. Dieses wird auch in der JHV thematisiert, es gibt aber dazu später noch eine gesonderte Pressemitteilung. Auch andere gesellige Unternehmungen der Chorgemeinschaft sollen vorgestellt werden, unter anderem die geplante Tagesfahrt. Da sich die Gelegenheit zum Austausch zwischen aktiven und fördernden Mitgliedern in dieser Form nur einmal jährlich bietet, wird um zahlreiches Erscheinen zu dieser JHV gebeten.

Nach der Begrüßung wird die Sitzung für das traditionelle gemeinsame Essen unterbrochen. Anmeldungen dazu werden bis zum Sonntag, 29. Januar, erbeten, entweder im Vereinslokal oder unter Telefon (0 51 30) 34 05.