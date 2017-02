Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Brelinger Berg

Brelingen. Der Reit- und Fahrverein Brelinger Berg lädt seine Mitglieder am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung ein. Tagungsort ist das Reiterstübchen in der Reithalle, Leinefeldstraße 9 in Brelingen. Auf der Tagungsordnung stehen neben verschiedenen Berichten einige Neuwahlen, Ehrungen und die Aktivitäten für das Jahr 2017. Weitere Nachfragen über info@reitverein-brelingen.de.