Jahreshauptversammlung des Reitvereins Wedemark

Hellendorf. Der Reitverein Wedemark lädt am Freitag, 10. März, seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ins Reiterstübchen in Hellendorf ein. Um 19.30 Uhr beginnt die Sitzung, in der neben den Berichten des Vorstandes und der Reitlehrer sowie Sport- und Jugendwarte auch die turnusmäßige Wahl des 2. Vorsitzenden und des Schatzmeisters stattfinden. Anträge zur Tagesordnung reichen Mitglieder bitte bis zum 1. März schriftlich beim Vorstand ein. Der Vorstand freut sich überzahlreiches Erscheinen im Reiterstübchen an der Hellendorfer Straße 1.