Jahrestreffen des Repair Cafés

Wennebostel. Das Repair Café Wedemark lädt nach mittlerweile zwölf Veranstaltungen zu einem öffentlichen Jahrestreffen ein. Am Donnerstag, 16. Februar, ab 17.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel sind alle Aktiven, Förderer und Freunde, aber auch neue Interessenten für die Mitarbeit eingeladen, sich über die Bilanz der Initiative im zurückliegenden Jahr zu informieren. Im Mittelpunkt der offenen Tagesordnung stehen ein Erfahrungsaustausch, ein Kassenbericht, eine kleine statistische Auswertung der Arbeiten und Verbesserungsvorschläge. Ein weiterer Schwerpunkt soll sein, weitere Mitbürger für die Mitarbeit zu gewinnen. Wer Kenntnisse in handwerklichen Tätigkeiten hat, wer sich mit der Lösung von Problemen in den Bereichen PC, Smartphone/Handy auskennt oder die Initiative in den Bereichen Verwaltung oder Service unterstützen möchte kann sich bei diesem Treffen informieren und Kontakt aufnehmen.

Weitere Informationen bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.