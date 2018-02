Jahresversammlung

Wennebostel. Der Turn-Club Bissendorf lädt alle MItglieder und Freunde des Vereins zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 28. Februar, um 20 Uhr in das Gasthaus Bludau ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen, die Beitragsordung und Satzungsänderungen. Der genaue Wortlaut der geplanten Satzungsänderungen ist den Aushängen in den Schaukästen zu entnehmen und auf der Homepage des Vereins nachzulesen.