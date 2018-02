Jahresversammlung

Elze. Die Jahreshauptversammlung der SG Blau Gelb Elze findet am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Gasthaus Goltermann statt. Auf der Tagesrodnung stehen neben der Ehrung verstorbener Mitglieder der Bericht des 1. Vorsitzenden, Berichte aus den Sparten, Turnen und Fußball (liegen in der Regel in Schriftform aus), der Bericht des Kassenwartes und des Steuerberaters, der Bericht der Kassenprüfer sowie die Neuwahl des gesamten Vorstandes. Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen bis zum 3. März beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. Im Anschluss der Versammlung wird ein Imbiss gereicht.