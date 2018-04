Jahresversammlung

Resse. Der Verein Bürger für Resse lädt ein zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr in den Heidegasthof Löns. Die Einladungen sind fristgerecht an alle

Mitglieder verteilt worden. Der Vorstand wird von seiner Arbeit berichten. Turnusgemäß stehen Vorstandswahlen an.