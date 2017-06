Jazz- und Grillfest

Bissendorf-Wietze. Am Sonnabend, 17. Juni, findet von 17 bis 20 Uhr das traditionelle Jazz-und Grillfest an der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze statt. Nach der guten Resonanz der letzten Jahre freut sich das Glockenturmteam, dass wieder Fredo Fleischmann und Band die Besucher zum Swingen bringen werden. Das Wohlbefinden der Jazzfreunde wird abgerundet durch köstliche Weine von der Weinhandlung Müsken und leckerem Gegrillten. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Glockenturmprojekt zugute. Schon im nächsten Jahr werden dann die Bissendorf-Wietzer durch Glockengeläut zu besonderen Festen eingeladen.