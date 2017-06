Jazzabend in der Elzer Pfarrscheune

Elze. In den zurückliegenden 25 Jahren ihres Wirkens hat die Thomas-Beste-Jazz-Band

mit zehn sommerlichen Benefiz-Jazz-Frühschoppen im Pfarrhof immer wieder mit Musik zur Neugestaltung der Elzer Pfarrscheune beigetragen. Dieses Jahr wird die Band nun direkt in diesem malerischen Haus auftreten. Jazzmusik aus mehreren Epochen und Genres wird an diesem Abend zu hören sein. Besucher können einen Sommerabend in der Pfarrscheune am Sonnabend, 10. Juni, ab 18 Uhr, mit Jazz vom Feinsten, gutem Essen und kühlen Getränken genießen. Der Eintritt ist frei.