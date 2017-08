Jetzt noch anmelden

10. Seifenkistenrennen in Scherenbostel

Scherenbostel. Am Sonntag, 10. September, findet das 10. Seifenkistenrennen des SRS in Scherenbostel statt. Gestartet wird am Fuhrenkamp in drei Gruppen: Teilnehmer von fünf bis sieben Jahren, Teilnehmer von acht bis elf Jahren und Teilnehmer von zwölf bis 16 Jahren. Die Gesamtteilnehmerzahl ist auf 50 Starter begrenzt. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich noch bis zum 3. September anmelden unter www.SRS-ev.de. Das gesamte Team vom Verein SRS freut sich sehr auf den Renntag mit Rahmenprogramm auf viele Teilnehmer und viele Besucher. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.