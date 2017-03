Jetzt Saisonkarten sichern

Das Spaßbad Osterei: fünf Prozent Rabatt bis Ostern

Mellendorf. Auch in diesem Jahr geht das Spaßbad mit einer Rabatt-Aktion in den Vorverkauf der Saisonkarten: Bis Ostern gibt es fünf Prozent Rabatt auf alle Saisonkarten. Wer also seinen Lieben eine Saisonkarte für die kommende Badesaison ins Osternest legen will, bekommt diese im Spaßbad bis Ostersonnabend, 4. April, zum Sonderpreis. Die Badesaison steht direkt vor der Tür. Bereits am Sonnabend, 29. April, geht es los. Dann heißt es für die Wedemärker wieder „schwimmen, planschen, Volleyball spielen und sonnen in ihrem schönen, beheizten Spaßbad.“ Das Team vom Spaßbad weist darauf hin, dass für die Ausstellung der Saisonkarten ein Foto (Passfoto oder ähnliches) erforderlich ist. Infos unter www.spassbad-wedemark.de.