Jetzt Vorsorge treffen

Kurs der vhs Hannover Land

Region. Am Donnerstag, 2. März, bietet die vhs Hannover Land in Burgwedel, Oberschule Burgwedel, Auf der Ramhorst 2, einen Kurs „Versorgungsvollmacht und Betreuungsverfügung“ (V.-Nr. S150116Z) an. Die plötzliche Notwendigkeit einer Betreuung – vielleicht sogar durch Fremde – kann jeden von uns treffen. Oder es ist erforderlich, selbst eine Betreuung zum Beispiel für die Eltern zu übernehmen. in diesem Kurs erfahren die Teilnehmenden, wie die Rechte und Pflichten eines Betreuers und die Voraussetzung für seine Einsetzung geregelt sind. Außerdem wird erörtert, welche Anordnungen man für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit frühzeitig treffen sollte. Eine Rechtsberatung findet nicht statt. Ausführliches Informationsmaterial steht zur Verfügung und ist im Entgelt enthalten. Der Kurs findet von 18 bis 20.15 Uhr. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.