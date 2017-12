Jochen König liest im Mehrgenerationenhaus

Vortrag: „Mama, Papa, Kind? – Von Singles, Co-Eltern und anderen Familien“

Mellendorf. Zu einem Vortrag mit Lesung über ungewöhnliche Familienkonstellationen von Jochen König laden die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Silke Steffen-Beck und die Leiterin der Gemeindebibliothek Wedemark, Martina Popan, am 24. Januar 2018 in das Mehrgenerationenhaus in Mellendorf ein.Jochen König, Autor und Blogger, wohnt mit seinen zwei Töchtern in Berlin. Er lebt in einem Familienmodell, das auf den ersten Blick eher ungewöhnlich erscheint: seine große Tochter nennt ihn „Mama“, seine kleine Tochter ist Teil einer Co-Eltern-Familie mit ihm und zwei Frauen. In seinem Buch „Mama, Papa, Kind? Von Singles, Co-Eltern und anderen Familien“ erzählt Jochen König anschaulich, wie er zu dieser speziellen Familiensituation kam und wie sie sich – bei allen organisatorischen und emotionalen Herausforderungen – leben lässt. Denn während man theoretisch gut streiten kann über die vermeintliche Normalität von Geschlechterrollen und Ehe- und Familienkonstellationen im Allgemeinen, erlebt Jochen König in seinem Alltag ganz offen und persönlich die Reaktionen seiner Umwelt auf seine besondere Familie. Die Begegnung mit Jochen König regt dazu an, das eigene Familienleben und das persönliche Beziehungsgeflecht zu reflektieren und dabei zu hinterfragen, welche Formen des Zusammenlebens wir – über das ursprüngliche Mutter-Vater-Kind-Modell hinaus – noch bereit sind, als Familie zu bezeichnen.Für das leibliche Wohl sorgt das Spendencafé des Vereins Einzigartig. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei. Diese Veranstaltung in der Wedemark bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe der Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen Wedemark, Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen, weitere Veranstaltungen werden in den aufgeführten Kommunen 2018 folgen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6. Die Kosten betragen drei Euro an der Abendkasse.