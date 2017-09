Johannes Rathje ist Mitgliederbeauftragter der CDU Wedemark

Wedemark. Bei ihrer Versammlung am 31. August haben die Mitglieder der CDU Wedemark erstmals einen Mitgliederbeauftragten gewählt. Johannes Rathje, der mit seiner Familie seit 2004 in Elze lebt, will das Amt des Mitgliederbeauftragten verantwortungsvoll und zuverlässig ausführen. Dazu gehört für ihn ein guter Kontakt zu den Mitgliedern. Anregungen und Wünsche der Mitglieder sind ihm wichtig. Vorschläge für Veranstaltungen und Themen, die die Mitglieder interessieren, nimmt er gerne entgegen.

Natürlich will er sich auch intensiv um die Mitgliederwerbung kümmern. Eine Partei lebt durch ihre Mitglieder. Daher hat er sich vorgenommen, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen und wenn gewünscht, auch in die politische Arbeit einzubinden. Interessierte Bürger können über die CDU Wedemark, Carl-Mangelsdorf-Weg 6, 30900 Wedemark, kontakt@cdu-wedemark.de, Kontakt zu Johannes Rathje aufnehmen.