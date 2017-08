Jubilare treffen sich in der Kirche

Brelingen. Die evangelische Kirchengemeinde Brelingen lädt Konfirmationsjubilare zu einem besonderen Gottesdienst ein, der am Sonntag, 3. September, um 10 Uhr in der Kirche in Brelingen beginnt. Es soll die Jubelkonfirmation gefeiert werden. Eingeladen sind alle, die in Brelingen, Negenborn oder Oegenbostel wohnen und vor 25 Jahren (1992), 50 Jahren (1967) oder 60 Jahren (1957) konfirmiert worden sind. Auch noch ältere Konfirmationsjubilare, deren Konfirmation 65 oder 70 Jahre zurück liegt, sind eingeladen. Der Kirchenvorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass auch die Jubiläumskonfirmanden willkommen sind, die in einer anderen Kirchengemeinde konfirmiert worden sind, aber inzwischen in der Kirchengemeinde Brelingen wohnen. Um besser planen zu können und um Urkunden vorbereiten zu können, ist eine Anmeldung im Pfarrbüro in Brelingen, Hauptstraße 33, Telefon (0 51 30) 22 70 oder per Mail an kg.brelingen@kirche-wedemark.de wünschenswert. Nach dem Gottesdienst findet ein Empfang im Gemeindesaal statt, der auch Gelegenheit bietet Erinnerungen aufzufrischen.