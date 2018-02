Jugendchor präsentiert Musiktheater „Meine Welt“

Jugendliche auf der Suche nach dem eigenen Weg

Bissendorf. Stolz präsentiert der Jugendchor SUNRISE das Ergebnis seines aktuellen Musiktheaterprojektes. Theaterpädagogin Brigitte Nickel-Lange entwickelte das Stück gemeinsam mit Chorleiterin Melanie Weißkichel und den jugendlichen Chormitgliedern zu Songs aus der Feder von Felix Fleischmann und Heiko Perkuhn. Die Aufführungen, die für Familien geeignet sind und circa eine Stunde dauern, werden von einer Liveband begleitet.Hier kann Melanie Weißkichel auf ein altbewährtes Team zurückgreifen: Die Bumchucks (die Landeier) aus der Wedemark erfinden sich nach zehn Jahren Pause noch einmal neu. Bekannte Songs aus den Anfängen, wie zum Beispiel „Bank im Park“ und neue Kompositionen verschmelzen nun in der Story und bilden das Fundament der Handlung im Musiktheater „Meine Welt“. Sänger Felix Fleischmann ließ auch nach einer Dekade nicht locker und übernahm auf Anfrage von Chorleiterin Melanie Weißkichel gerne den musikalisch-kompositorischen Part des Projektes. Hierzu sind die neuen Lieder ganz im Glanze des alten Bumchucks Stils arrangiert – verfeinert mit modernen Klängen der digitalen Klangsynthese. Mathis Eberhardt sorgt am Bass für satten Sound, virtuoses Gitarrenspiel ist von Vincent Heller zu erwarten und Schlagzeuger Marius Lürig reist für die Veranstaltung extra aus Fritzlar an. Mit filigranen Klängen komplettiert Lutz Jelinek auf der Geige den Bandsound. Man darf also gespannt sein auf einen rockig-melodischen Theater-Abend.Als besonderes Bonbon gibt es den Titelsong als kostenlosen Download über einen QR-Code auf der Eintrittskarte. Außerdem erschuf der Bühnenbildner Thomas Haas eigens für dieses Projekt für die Michaeliskirche einen interessanten und ungewöhnlichen Bühnenraum mit Wandelementen, Treppen und einem großen Banner.Die Zuschauer erwartet eine außergewöhnliche Produktion, die den zwölf- bis 16-jährigen Jugendlichen ein hohes Maß an Konzentration abverlangt: Es gibt keine festgelegten Rollen. Die Schauspieler verwandeln sich – teils vor den Augen der Gäste – immer wieder in andere Persönlichkeiten und sind während der kompletten Spielzeit auf der Bühne präsent.Die Hauptfigur Emma verlässt nach einem Konflikt ihr Elternhaus und beschließt, auf dem Marktplatz zu bleiben, um ihren eigenen Weg zu finden. Hier lernt sie ungewöhnliche Menschen kennen und macht die unterschiedlichsten Erfahrungen. Am Schluss steht die Erkenntnis, dass beides wichtig ist: Abgrenzung und Entfaltung der eigenen Möglichkeiten, aber auch das Wissen um den Rückhalt in der Familie. Kinderchor Sternenfänger und Mittelchor SPUTNIK unterstützen die Inzenierung mit einem Gastauftritt.Zum Meine-Welt-Ensemble des Jugendchores gehören Finnja Streich, Svenja Lange, Alisa Neemeyer, Emilie Böhnke, Jana Mensing, Johannes Messow, Juli Sievert, Luis Nickel, Johann Mensing, Luna Bredereck, Marie Kablitz, Mathilda Poetsch, Moritz Weißkichel, Max Dumke und Viktoria Berndt. Aufführungen in der Michaeliskirche am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr, Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr und Sonnabend, 10. März, um 15 und 19.30 Uhr. Karten für fünf beziehungsweise neun Euro gibt es bei Bücher am Markt. Info und Reservierung unter Telefon (0 51 30) 92 53 17 oder diverses.streich@htp-tel.de.Dieses Projekt wird gefördert von der Anja Fichte Stiftung, dem Lions Club Wedemark, der Henstorf-Stiftung Bissendorf, dem Ortsrat Bissendorf-Wietze und dem Ortsrat Bissendorf sowie der Kirchengemeinde St. Michaelis.