Jugendliche der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde entsorgen kostenlos die Tannenbäume in Elze

Elze. Am Sonnabend, 13. Januar, findet in Elze die diesjährige Tannenbaumaktion der Jugendlichen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde statt. Die Weihnachtsbäume werden durch die Konfirmanden der Jahrgänge 2018 und die Jugendgruppe „ZwoDoMo“ eingesammelt. Die Aktion beginnt um morgens um 9.30 Uhr für alle Helfer mit einem gemeinsamen Frühstück im Gemeinderaum der Elzer Kirche. Die Elzer Bürger werden gebeten, bis 10 Uhr ihre Weihnachtsbäume an die Straße zu legen, damit die Bäume kostenlos entsorgt werden können. Die Jugendlichen freuen sich bei dem Abholen der Bäume auch über eine freiwillige Spende zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Es werden noch weitere freiwillige Helfer zur Unterstützung beim Einsammeln der Bäume gesucht. Alle interessierten Kinder und Jugendlichen aus Elze sind herzlich eingeladen, bei der Tannenbaumaktion mitzumachen. Sie werden gebeten, sich möglichst vorab im Kirchenbüro unter Telefon (0 51 30) 29 22 anmelden.