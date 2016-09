Jugendtreff Mellendorf öffnet in den Räumen der Berthold-Otto-Schule

Mellendorf. Am Montag, 26. September, um 17 Uhr, eröffnet die Gemeinde Wedemark offiziell den neuen Jugendtreff Mellendorf in den Räumen der Berthold-Otto-Schule, Gilborn 6. Unter dem Motto „ein Miteinander für die Zukunft“ sind alle interessierten Wedemärker, von jung bis „nicht mehr ganz so jung“ eingeladen, sich mit den neuen Örtlichkeiten vertraut zu machen und dieses Ereignis zu feiern. Die Mitarbeiter des Jugendtreffs freuen sich auf alle Gäste.