JULIUS will hoch hinaus

Mit dem JULIUS Club in die Kletterwand

Bissendorf. Ausgleich für tagelanges Bücherlesen bietet der JULIUS CLUB am Monat, 26. Juni. In der Schulsporthalle der Grundschule Bissendorf weiht Uwe Roscher vom Bissendorfer Turnverein, die Leseratten in die Geheimnisse des Kletterns ein. Gut betreut und gesichert können sich die Leseliebhaber körperlich betätigen. Von 10 bis 14 Uhr steht der Klettercoach in der Turnhalle Am Mühlenberg 17 zur Verfügung. Mitzubringen ist Sportkleidung sowie saubere und nicht abfärbende Turnschuhe. Anmeldungen zum JULIUS CLUB sind immer noch möglich. Den Flyer dafür und weitere Informationen gibt es: Persönlich in der Gemeindebibliothek: Gemeindebibliothek Wedemark/Ausleihstelle Bissendorf,Gottfried-August-Bürger-Str. 3, Telefon 05130/7168, E-Mail: julius@wedemark.deoder Über die Internetseite der Gemeinde Wedemark, www.wedemark.de/bildung-kultur/gemeindebibliothek/julius-club/ oder über die Homepage des JULIUS-CLUBSwww.julius-club.de/jc/bibliotheken. Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 52 Öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Text-verständnis stärken. Der JULIUS-CLUB findet vom 9. Juni bis 9. August 2017 statt.