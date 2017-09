Kaffee und Kuchen mit Caren Marks

Wedemark. Zu einem Klönschnack mit Kaffee und Kuchen lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks die Bürger in Resse und Bissendorf ein. Am Dienstag, 12. September, wird sie von 15 bis 18 Uhr ihre „mobile Kaffeetafel“ auf der Wiese beim Frischmarkt an der Osterbergstraße in Resse aufbauen. Am Sonnabend, 16. September, gibt es von 16 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen am Spielplatz an der Ernst-Sperber-Straße in Bissendorf.