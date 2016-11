Kaffeestube

Scherenbostel. Am zweiten Advent, 4. Dezember, ab 15 Uhr, wird die schlichte Sporthalle in Scherenbostel in eine festlich geschmückte Kaffeestube verwandelt. Die Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel (SSG) lädt ganz herzlich zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und selbst gebackenen Torten ein, um Mitglieder und Gäste in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Wer es lieber etwas kräftiger mag, kann sich an der Glühweinbude ein herzhaftes Schmalzbrot zum Glühwein schmecken lassen.