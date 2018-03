Karfreitagswanderung der Wedemärker NaturFreunde

Wedemark. Am Karfreitag, 30. März, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40

Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Bahnfahrt in das Hildesheimer Land. Der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich. Von der Bahnstation Derneburg geht die zwölf Kilometer lange Wanderung zum Schloss Derneburg und auf dem Lavespfad hinauf zum Teetempel, danach weiter Richtung Kanzelberg und zum Breitenberg bis zur Passeiche. Unterwegs findet das traditionelle Ostereiersuchen statt. Zum Schluss führt der Weg hinab ins Lammetal bis zum Solebad von Bad Salzdetfurth. Hier ist das abschließende Kaffeetrinken vor der Rückfahrt im „Café Natürlich“ vorgesehen. Für die etwa vierstündige Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich, Wanderstöcke werden wegen einzelner Steigungen und Gefällestrecken empfohlen. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bittet die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann um möglichst frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Kosten betragen für Vereinsmitglieder acht Euro, für Gäste elf Euro.