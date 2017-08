Karibische Nacht im „Herzblut“

Tanz- und Cocktailparty in MTV-Clubgaststätte

Mellendorf. Vor etwas mehr als einem Jahr ging es auf der Terrasse des Mellendorfer TV Clubheims bei der Premiere der karibischen Nacht heiß her. Und dies lag nicht nur am vielleicht heißesten Tag des Jahres. Auch die tolle Deko, die bei allen Besuchern Urlaubsfeeling aufkommen ließ, die mitreißenden Lateinrhythmen, die spritzigen Cocktails sowie die leckeren Tapas-Häppchen vom Büfett trugen maßgeblich zum Erfolg des Abends bei. Noch in dieser Nacht war den Veranstaltern und Besuchern klar – alle wollten mal wieder in die Mellendorfer Karibik.Am Sonnabend, 9. September, ist es nun endlich soweit. Ab 19 Uhr veranstalten das „Herzblut“ Mellendorf und die Tänzer der MTV-Tanzsportabteilung die zweite karibische Nacht und laden alle, die Lust auf einen locker-entspannten und geselligen Abend haben, zur hoffentlich heißesten Nacht des Jahres ein. Für zwölf Euro kann man am Tapas-Büfett Energie tanken und sich für die garantiert folgenden Tanzeinlagen stärken. Es gibt ganz viel Latino-Musik, bei der die Füße von allein zu tanzen beginnen und niemand braucht sich Gedanken um Schrittfolgen oder Tanzhaltung zu machen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Partygäste und sorgen auch bei vielleicht eher nordischem „Karibik“-Wetter für ausreichend Wärme und trockene Füße. Weitere Informationen im Internet unter www.tanzsport-mellendorf.de.