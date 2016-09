Kartoffelfest

Helstorf. Der Schmiedetag im September wird in Helstorf gemeinsam mit dem Kartoffelfest gefeiert. Am Sonntag, 18. September, kann ab 11 Uhr im Hufschmiede-Museum an der Reiterheide Eisen bearbeitet und zugleich die heimische Knolle probiert werden. Der Heimatverein bietet Gerichte in allen Variationen an, von Bratkartoffeln bis zu Pommes frites ist alles dabei mit verschiedenen schmackhaften Beilagen. In der benachbarten Museumsscheune wird die Arbeit an alten Webstühlen demonstriert, und in der Ausstellungshalle sind alte landwirtschaftliche Arbeitsgeräte zu sehen. Wie an allen Schmiedetagen gibt es auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.