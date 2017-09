Kartoffelfest

Helstorf. Der Schmiedetag im September wird beim Heimat- und Museumsverein traditionell gemeinsam mit dem Kartoffelfest gefeiert: Am Sonntag, 17. September, geht es ab 11 Uhr am Hufschmiede-Museum an der Reiterheide los. In der Schmiede selbst wird Eisen bearbeitet und wer möchte, darf unter Anleitung selbst einmal Eisen biegen. In der benachbarten Museumsscheune zeigen die Weberinnen die Arbeit an Spinnrädern und fünf alten Webstühlen. Außerdem sind zahlreiche alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen ausgestellt. Kulinarisch dreht sich alles um die „tolle Knolle”: Die Mitglieder des Heimatvereins bieten ihren Gästen Gerichte in vielen Variationen an wie Bratkartoffeln mit Beilagen, Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer, aber auch Pommes frites – und es gibt auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.