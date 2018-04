Keine Kfz-Zulassungen am offenen 1. Samstag im Mai

Computer für Zulassungen am Service-Samstag ausgeschaltet

Mellendorf. Am ersten Samstag im Mai können keine Zulassungsangelegenheiten im Bürgerbüro bearbeitet werden. Das regionsweite Rechnersystem für das kommunale KFZ-Zulassungsprogramm in Hannover wird gewartet. Am Sonnabend, 5. Mai, werden die Rechner abgeschaltet. Zulassungsangelegenheiten werden erst wieder am folgenden Montag zu den gewohnten Öffnungszeiten bearbeitet. Möglich ist auch eine Bearbeitung am kommenden Servicesamstag des Bürgerbüros am 19. Mai in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr. Für Nachfragen stehen die Mitarbeiter im Bürgerbüro unter der Telefonnummer (0 51 30) 58 13 00 oder per E-Mail Burgerbuero@Wedemark.de zur Verfügung.