Keine Sportabzeichenabnahme in den Ferien

Mellendorf. Wegen Sanierungsarbeiten im „Wedemark-Stadion“ kann in den Sommerferien keine Abnahme des Sportabzeichens unter der Federführung des Mellendorfer TV erfolgen. Ab dem 14. August kann dann wieder jeden Dienstag ab 17 Uhr bis zum Saisonende trainiert werden. Die Ferienpassaktion Nr.36 „Sportabzeichen-Abnahme Laufen-Werfen-Springen“, ursprünglich am 19. Juli geplant, findet jedoch am 26. Juli statt.