Kerzenabend

Scherenbostel. Am Donnerstag, 1. Dezember, lädt der Drei-Dörfer-Treff zum Kerzenabend ein. Es wird gebastelt, dekoriert oder die Teilnehmer stellen Kerzengeschenke her. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in Scherenbostel,

Am Husalsberg 7 und wird fachlich von Elke Steinmetz, Lehrerin und begabungspsychologische Beraterin (BPB), begleitet. Material wird gestellt, für die bessere Planung ist eine Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 6 01 13 oder

E-Mail: m-b-b@web.de wünschenswert. Eine Spende für die Materialien wird erbeten.