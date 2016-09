Kfz-Diebstähle

Wedemark. Gleich zwei Pkw-Diebstähle ereigneten sich in der Nacht zu Dienstag in der Wedemark. Im Hellendorfer Stachgrund entwendeten unbekannte Täter einen blauen Audi A 4 Kombi, der dort auf einem unbefestigten Seitenstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die dortigen Anwohner bemerkten nichts von dem Diebstahl. Ebenfalls in der Nacht wurde in Mellendorf, Kreuzheister, ein weißer Audi Q 5 entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Einstellplatz vor einem dortigen Mehrfamilienhaus abgestellt.

Auch in diesem Fall gibt es bislang keine Täterhinweise.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Rufnummer (0 51 30) 97 70.