Kfz-Diebstahl

Bissendorf. In der Nacht zu Freitag, 10. Februar, entwendeten unbekannte Täter an der Fallingbosteler Straße in Bissendorf einen VW T5 California. Das silberfarbene Campingmobil mit Aufstelldach war auf der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Zusätzlich entwendeten die Täter noch ein unter dem Carport des T5-Besitzers abgestelltes schwarz-grünes Mountainbike der Marke BULLS.

Die Mellendorfer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.